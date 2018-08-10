إنفوجرافيك ” المواطن” .. ما تمناه مانشستر يونايتد قبل نهاية الميركاتو

المواطن - محمد سمعة

وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنظاره على التعاقد مع العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن سوء الحظ منعه من إتمامها.

وسلطت صحيفة” المواطن” الضوء على الصفقات التي رغب مان يونايتد بإبرامها قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، حيث اهتم اليونايتد بضم المدافع الكولومبي ياري مينا إلى صفوفه، لكن الأخير انتقل إلى إيفرتون الإنجليزي.

كما أن مانشستر يونايتد اهتم بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي، لكن الأخير رفض التفريط فيه.

وأراد مان يونايتد تعزيز صفوفه الهجومية بالتعاقد مع المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني.