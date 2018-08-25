اثنين مميز.. انتهاء إجازة عيد الأضحى 1439 للموظفين وصرف الراتب

المواطن - الرياض

يوم واحد يتبقى على انتهاء إجازة عيد الأضحى 1439 للموظفين ليعودوا إلى أعمالهم يوم الاثنين المقبل بعد إجازة بدأت بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2 ذي الحجة.

ويوم الاثنين المقبل ليس فقط انتهاء إجازة عيد الأضحى 1439 للموظفين بل إنه مميز لأنه سيشهد صرف راتب شهر أغسطس للموظفين بالنظام الجيد، بعد توديع نظام الأبراج.

البنوك تعمل غداً:

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” أن إجازة عيد الأضحى للبنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين والمهن الحرة تبدأ لهذا العام 1439هـ، بنهاية عمل يوم الخميس 5 ذي الحجة، الموافق 16 أغسطس 2018 على أن تستأنف أعمالها يوم الأحد 15 ذي الحجة، الموافق يوم غد 26 أغسطس حسب تقويم أم القرى.

راتب شهر أغسطس:

وسيتم إيداع رواتب شهر أغسطس في حسابات الموظفين صبيحة يوم الاثنين مضافاً إليه بدل غلاء المعيشة، وذلك في اليوم الأول للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 1439 للموظفين في المملكة.

وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وفي حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يوماً بعده أو يوماً قبله.

ميزة الراتب الجديد:

وهناك ميزة مهمة للراتب الجديد لأنه يأتي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 1439 ما يعني انتهاء الكثير من الالتزامات والمسؤوليات التي كان يمكن أن تُذهب نسبة كبيرة منه.

الادخار مهم:

وهو ما يعني أن هناك فرصة كبيرة للادخار من راتب هذا الشهر الذي يأتي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 1439 وذلك للتقليل من صدمات الحياة وتحسين جودة معيشتنا ومعيشة أسرنا، وهو ما يظهر خلال أوقات الطوارئ المالية التي قد تحدث بصورة مفاجئة غير متوقعة.

ويعد الادخار نظاماً تأمينيًّا قويًّا يُمكن الإنسان من توفير حياة كريمة وأكثر رخاء وجودة، كما تكمن أهمية الادخار في أنك قد ترغب يوماً ما أن تبدأ في مشروع تجاري خاص، ولكن قد لا تجد في رصيدك رأس المال الكافي لإنشاء المشروع، أو شراء شيء جديد تحتاجه في حياتك، أو ربما صنع نقلة كبرى لو كان الادخار لفترة طويلة مثل شراء مركبة أو منزل جديد.