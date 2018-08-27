استدعاء صاحب موقع تعدين مخالف للاشتراطات البيئية بعفيف

المواطن - الرياض

استدعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض صاحب موقع تعدين في غرب محافظة عفيف مخالف للاشتراطات البيئية.

وأوضح مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض سعود الشمري أن فرق التفتيش البيئي تمكنت من رصد أحد المواقع العاملة في أعمال التعدين قامت بالتعدي على المعالم البيئية والتسبب بأضرار لها.

وقال إن الهيئة أحاطت إمارة منطقة الرياض بالواقعة لاستدعاء صاحب الموقع لإلزامه بإعادة التأهيل البيئي للموقع المتضرر، حيث يلزم النظام العام للبيئة كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية وغيرها باتخاذ التدابير اللازمة بعدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن كل مخالف للنظام العام للبيئة على الرقم المخصص للبلاغات (988).