اشترى ساعة بكاميرا من خارج المملكة فهل يمكنه الدخول بها؟

المواطن - الرياض

تفاعلت الجمارك مع مواطن اشترى ساعة بكاميرا من خارج المملكة، ثم أبلغه صديق أنها ممنوعة تحت بند تجسس، بالرغم من أنه تصفح قائمة السلع الممنوعة والمقيدة على موقع الجمارك السعودية ولم يجد ما يمنع.

وردت الجمارك على الاستفسار، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمنع دخول الساعات المزودة بكاميرا، وفِي حال وجودها بحوزة المسافر يتم مصادرتها وتطبيق غرامة مالية.

وفي سياق آخر، ردت الجمارك على استفسار بشأن تصدير المركبات ذات الدفع الرباعي، موضحةً أنه يُسمح بتصديرها بشرط أن يتم إزالة اللوحات السعودية من الإدارة العامة للمرور.