الإسكان توضح معنى البناء الذاتي وهدفه وأهم شروطه

المواطن - الرياض

لخصت وزارة الإسكان معنى البناء الذاتي وهدفه.

وأوضحت الإسكان، عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لها بموقع “تويتر”، ردًّا على استفسار في هذا الشأن، أن البناء الذاتي يهدف إلى تسريع تمكين المواطنين المستحقين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المسكن المناسب من خلال دعمه بالحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح وإعطائه الحرية في بناء وحدته.

وأوضحت الإسكان أنه لمعرفة كافة التفاصيل نرجو منك زيارة الرابط التالي: هنا

وبالنسبة إلى شروط البناء الذاتي فيجب أن يكون المواطن المستحق يمتلك أرضًا سكنية، ولديه رخصة بناء سارية المفعول، والقدرة الشرائية للمواطن المستحق بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل، كما يشترط عدم الحصول على دعم سكني سابقًا من وزارة الإسكان.