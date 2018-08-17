الإسكان توضح.. هل يتغير القسط الشهري والدعم؟

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أن القسط الشهري بالنسبة إلى المستفيد لا يتغير، كما أن دعمها ثابت.

وجاء ذلك ردًّا من وزارة الإسكان على استفسار بموقع “تويتر” في هذا الشأن، مضيفةً أن الوزارة سوف تتحمل الفوائد حتى 500 ألف من قيمة المنتج في حال كان الدخل أقل من 14000 ألف ريال، ولحساب نسبة الدعم بالفوائد في حال الدخل الأعلى من 14000 يمكن زيارة الرابط التالي: هنا

وأجابت الإسكان على استفسار آخر بشأن التسجيل على وحدة شراء جاهزة من السوق، وأوضحت أنه في حال التسجيل يجب التواصل مع الجهة التمويلية بعد سبعة أيام عمل لإفادته بكافة التفاصيل.