البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير الاقتصاد

المواطن - متابعة

صادق مجلس الشورى “البرلمان” الإيراني، اليوم الأحد، على حجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان بعد جلسة مساءلة.

وأثناء التصويت، أدلى 137 نائباً بأصواتهم لسحب الثقة عن الوزير، مقابل 121 أعربوا عن دعمهم له، مع ممتنعين اثنين عن التصويت.

وفي الثامن من أغسطس الجاري، كان البرلمان قد عزل وزير العمل، علي ربيعي، من منصبه، بعد موجة غضب متزايد في الشارع الإيراني بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت إثر إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

ويستعد مجلس الشورى (البرلمان) يوم الثلاثاء المقبل للاستماع إلى أجوبة الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن بعض الأسئلة التي تشغل بال البرلمانيين .

يأتي ذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران، والتي تسببت في تفجر موجة من الاحتجاجات شملت معظم المدن والمحافظات الإيرانية، بعد تدني العملة الإيرانية أمام الدولار، وهروب الشركات من طهران، مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

ورفع المتظاهرون والشباب الغاضب لافتات تطالب برحيل علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية والرئيس الإيراني علي روحاني بسبب التدخلات في دول الجوار، والتي تسببت في إفقار الشعب الإيراني وضياع ثروات البلاد على الميليشيات المسلحة العابرة للحدود في العراق واليمن وسوريا.