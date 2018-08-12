الجوازات: 1.3 مليون حاج وصلوا المملكة حتى نهاية ذي القعدة

المواطن - الرياض

بلغ عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم بتاريخ 1 / 11 / 1439هـ وحتى نهاية يوم السبت الموافق 29 / 11 / 1439 هـ ، 1.302.192 حاجاً.

وأفادت المديرية العامة للجوازات في إحصائيتها بأن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.219.725 حاجاً ، وعن طريق البر 67.799 حاجاً ، وعن طريق البحر 14.668 حاجاً.​

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت اليوم أن عدد المتعاقدين في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بلغ أكثر من 200 ألف حاج من المواطنين والمقيمين، في مختلف البرامج وشرائح الخدمة من “حج منخفض التكلفة” و”الحج الميسر” و ” البرنامج العام ” لموسم حج هذا العام 1439هـ .