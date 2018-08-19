الرئيس الشيشاني يصل جدة لأداء فريضة الحج

المواطن - واس
وصل فخامة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف إلى جدة اليوم ، لأداء فريضة الحج.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، محافظ جدة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، ومدير شرطة جدة العميد محمد الوذيناني ، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
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