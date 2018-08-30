السديري يتفقد أحوال الغاط

المواطن - الغاط

زار محافظ الغاط منصور بن سعد السديري مكتب الأحوال المدنية في المحافظة أمس الأربعاء.

واطلع في مستهل زيارته على سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين في جولة رافقه فيها مدير مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة خالد بن عبدالعزيز الحيدر.

وعبَّر المحافظ السديري عن سعادته بما تقدمة أحوال المحافظة من خدمات كبيره لأبناء المحافظة، معبرًا عن سعادته بما شاهده من تطور، متطلعًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لإدارة المكتب وكافة منسوبيه.

ومن ناحيته، ثمن مدير مكتب الأحوال المدنية بمحافظة الغاط خالد بن عبدالعزيز الحيدر هذه الزيارة، مقدمًا شكره وتقديره للمحافظ منصور السديري.