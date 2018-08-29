العواد يسلم الرخصة الرابعة لتشغيل السينما إلى شركة لوكس للترفيه

المواطن - واس

سلم وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم الرخصة الرابعة لتشغيل السينما لـشركة لوكس للترفيه بالتحالف مع (مجموعة الحكير للسياحة والتنمية، وسينابوليس العالمية ، ومجموعة الطائر).

وتسعى هذه التحالفات لإنشاء 300 شاشة عرض في مواقع متعددة في 15 مدينة ومحافظة خلال خمس سنوات.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض بهدف دعم القطاع السينمائي لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 م.