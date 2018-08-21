العواد يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

العواد يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2018/08/21
الساعة 11:12 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

هنأ وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، اليوم الثلاثاء، القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال العواد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي العزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله سبحانه أن يعيده على الجميع بالخير والتوفيق، وأن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة”.


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