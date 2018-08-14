الفيصل: ضبط 87 مكتب حج وهمياً و355 ألف مخالف.. والعنصر النسائي سهّل الإجراءات بمطار جدة

المواطن - مكة المكرمة - تصوير: سلطان شرف

عقد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، ظهر اليوم، مؤتمراً صحافياً بعد تفقده المشاعر المقدسة.

وأوضح الفيصل أن إجمالي عدد المكاتب الوهمية التي تم ضبطها 87 مكتباً، وأحيل أصحابها للنيابة العامة.

وأضاف أن إجمالي مخالفي أنظمة وتعليمات الحج 355 ألف مخالف.. وعدد 2760 مخالفاً لنقل الحجاج غير النظاميين.

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن العنصر النسائي سهّل الإجراءات في مطار جدة.