القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة في وفاة كوفي عنان

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وقال الملك: “تلقينا نبأ وفاة السيد كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والتوفيق”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للأمين العام للأمم المتحدة في وفاة كوفي عنان.

وقال ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة السيد كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وإننا إذ نعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنرجو لكم دوام الصحة والسلامة”.