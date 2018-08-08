المشاهير والجماهير: الشامخ تركي ال الشيخ أعاد هيبة رياضتنا

المواطن - محمد سمعه

أشادت فئات عريضة من الجماهير السعودية وبعض الصحافيين بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وذلك لمجهوداته في الفترة الأخيرة لتطوير الكرة السعودية.

وكتب الصحافي خلف ملفي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: نسف الكثير جدًّا من السلبيات، وفتح المجال رحبًا لتعزيز الإيجابيات، وضرب في كل الاتجاهات ورفع سقف الشفافية وأخمد القضايا الشائكة، لا يكل ولا يمل ولا يتردد في القرارات.

وقال عبدالعزيز النصيري: هذا الرجل عمل على إعادة هيبة الكرة السعودية، وغيّر مفاهيم دول العالم عن رياضتنا، بعد أن تشوهت بسبب ديون بعض الأندية وقضاياها بالفيفا بدعم من ولي العهد.

وذكر الإعلامي عبدالعزيز الهشبول: دعم وساند جميع الأندية، سعى لإنقاذ أنديتنا من الكوارث المالية، أعاد هيبة الرياضة السعودية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة في شهر سبتمبر الماضي وحقق العديد من الإنجازات للرياضة السعودية، كما دعم وساند المنتخب السعودي والذي شارك في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” حول حقيقة تغييره لصفقات الأندية قائلًا: لا يمكن أن أتدخل في توجيه أي صفقة، أي نادٍ يطلب مني المساعدة سأقوم بدوري الذي تُمليه عليّ مسؤولياتي تجاه الجميع، لن يكون أبدًا على حساب نادٍ سعودي آخر.