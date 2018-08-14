بالصور.. أبناء جمعية بناء يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن

المواطن - الشرقية

يشارك 15 كشافًا من أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية في خدمة ضيوف الرحمن، ضمن الجمعية السعودية للكشافة، يرافقهم عدد من المشرفين من الجمعية، يرافقهم قائد كشفي، ويستمرون في خدمة ضيوف الرحمن حتى مغادرة الحجيج.

ووصلت كشافة بناء للمشاعر المقدسة وتسلموا مهامهم لخدمة ضيوف الرحمن، بعد أن تلقوا العديد من الدورات التدريبية والإرشادات لأداء المهمة على أكمل وجه.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي، أن المشاركة تهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الأبناء من خلال مشاركتهم الوطنية في خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام والمساهمة في تسهيل أمورهم وتأتي المشاركة بالتنسيق مع جمعية الكشافة العربية السعودية واستمرارًا لمشاركة أبناء الجمعية السابقة في خدمة ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك الماضي.

وقدم الخالدي شكره وتقديره للجمعية السعودية للكشافة على هذه الدعوة الكريمة، متمنيًا للأبناء المشاركين النجاح في هذه المهمة الجليلة.