بالصور.. مصادرة لحوم فاسدة وضبط 36 سيارة مخالفة لنقل أطعمة غير صالحة في مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

ضمن الحملات الرقابية التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدسة مؤخراً ضبطت بلدية العتيبية الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية عمالة وافدة تقوم بإعداد الوجبات الغذائية بطرق غير نظامية داخل أحد الأحياء الشعبية وذلك لتوزيعها على الحجاج والمطاعم.

وتمت مصادرة أطعمة فاسدة بكميات كبيرة منها لحوم مجهولة المصدر تقدر بـ 80 كجم بالإضافة إلى العديد من المواد الغذائية الأولية والخضراوات المحفوظة بطرق سيئة.

وقد تم إتلاف الأغذية والأدوات غير الصالحة وجار تطبيق الأنظمة على المخالفين وتم إخلاء الموقع من جميع المعدات المستخدمة .

ومن جهة أخرى وضمن نطاق بلدية العمرة الفرعية تمكنت الفرق الميدانية بالبلدية من ضبط 36 سيارة مخالفة لنقل المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لتعرضها لدرجات حرارة عالية، وتم حجز السيارات داخل مقر البلدية لحين إنهاء الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

الجدير بالذكر بأن هذه الجولات تأتي ضمن مشاركة أمانة العاصمة المقدسة في الحملة الرقابية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان “غذاؤكم أمانة” كما تدعو الأمانة الجميع للتعاون والإبلاغ عن وجود أي مخالفات صحية عن طريق عمليات الأمانة 940 للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحجاج بيت الله الحرام .