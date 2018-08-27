بالفيديو.. فتاة الدمام متورطة بأول جريمة سرقة مركبة في وضح النهار

المواطن - الدمام

رصدت كاميرات المراقبة عملية سرقة مركبة في الدمام بطلتها للمرة الأولى فتاة في مقتبل العمر.

وأظهر فيديو متداول لحظة انتظار الفتاة داخل مركبة بيضاء أمام موقف أحد المراكز التجارية في الدمام انتظارًا لقدوم فريستها وبعد دقائق وصل أحد الأشخاص في عجلة من أمره فترجل من مركبته وتركها في وضع التشغيل.

بدأت الفتاة تنفيذ خطتها حيث ترجلت من سيارتها البيضاء ومضت بثقة نحو المركبة المنتظرة وتولت قيادتها بنفسها ثم لاذت بالفرار من الموقع في وضح النهار.

