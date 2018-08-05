بالفيديو والصور.. الاحتجاجات تشتعل بمعقل الملالي.. هتافات بإسقاط النظام والموت لحزب الله

المواطن - الرياض

لم تفلح محاولات نظام الملالي لإجهاض ثورة الشعب الإيراني اليائس من ممارسات نظام بلاده، والتي تسببت في استنزاف ثروات البلاد في مغامرات خارجية في اليمن والعراق ولبنان وغيرها من المناطق في الشرق الأوسط.

#عاجل | مظاهرات كبيراً جداً في كثير من المدن في إيران ضدّ الغلاء والفساد والحكومة#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/prxj8WPIBv — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) August 4, 2018

بات المواطن الإيراني بين شقي رحى الفقر والقمع والنظام الديكتاتوري، ولم يجد سبيلاً للخلاص سوى بالتظاهر والاحتجاج، حيث اشتعلت جميع المدن والمحافظات الإيرانية وصولاً إلى قم معقل الملالي في إيران، رافعين لافتات ورددوا شعارات مطالبة بإسقاط النظام والموت لحزب الله ذرات طهران في لبنان.

مطالب بتنحي خامنئي

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يهتف فيها المحتجون في مدينة قم القريبة من العاصمة الإيرانية ضد حزب الله اللبناني الذي يرى كثير من الإيرانيين أنه يسترزق على حساب الفقراء الإيرانيين، حيث تُخصص له ميزانية سنوية يشرف عليها بيت المرشد بعيداً عن أي رقابة حكومية.

مظاهرات إيران تهتف:"يا سكان القصور اتركوا البلاد" و"مشكلتنا الملالي لا أمريكا"، و"الملالي يجب أن يرحلوا".

يا كهنة اليمن شوفوا كهنة إيران؟ pic.twitter.com/wPZLfK0gxy — Dr Mohammed Jumeh (@MJumeh) August 2, 2018

كما هتف المحتجون بشعارات ضد الحكومة والنظام، مطالبين المرشد بالتنحي عن السلطة، وهو الشعار الذي بات يتكرر في جميع الاحتجاجات الأخيرة.

مظاهرات في قم

وقال نشطاء: إن الاحتجاجات انطلقت من “ميدان توحيد” وسط مدينة قم، وهتف المحتجون بشعارات مثل “جعلوا الدين سُلماً وأذلوا الشعب” و” الموت للديكتاتور “.

كما أفاد النشطاء بخروج مظاهرات في مدينة كرج وشيراز وبعض مناطق العاصمة طهران منها جسر کالج قرب ساحة فردوسي الشهيرة ضد الأوضاع المعيشية والفساد السياسي والاقتصادي في البلاد، مرددين شعار الموت للديكتاتور.

عاجل

انطلاق مظاهرات ليلية في قلب طهران

#احتجاجات_ايران pic.twitter.com/cQVTeJUKZi — قناة وصال (@Wesal_TV) August 3, 2018

أما في مدينة كرج المستمرة منذ اليوم الأول في احتجاجاتها، فقد هفت المحتجون: لا تخافوا لا تخافوا كلنا معاً والموت للديكتاتور.

وقال شهود عيان: إن المناطق التي تشهد احتجاجات يتعمد الأمن الإيراني فيها قطع الإنترنت خشية إيصال الصور ومقاطع الفيديو للإعلام، حيث بات النظام محرجاً أمام هذه التجمعات الاحتجاجية.