بالفيديو والصور.. الاحتجاجات تشتعل بمعقل الملالي.. هتافات بإسقاط النظام والموت لحزب الله

بالفيديو والصور.. الاحتجاجات تشتعل بمعقل الملالي.. هتافات بإسقاط النظام والموت لحزب الله

2018/08/05
الساعة 6:52 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

لم تفلح محاولات نظام الملالي لإجهاض ثورة الشعب الإيراني اليائس من ممارسات نظام بلاده، والتي تسببت في استنزاف ثروات البلاد في مغامرات خارجية في اليمن والعراق ولبنان وغيرها من المناطق في الشرق الأوسط.

 

 

بات المواطن الإيراني بين شقي رحى الفقر والقمع والنظام الديكتاتوري، ولم يجد سبيلاً للخلاص سوى بالتظاهر والاحتجاج، حيث اشتعلت جميع المدن والمحافظات الإيرانية وصولاً إلى قم معقل الملالي في إيران، رافعين لافتات ورددوا شعارات مطالبة بإسقاط النظام والموت لحزب الله ذرات طهران في لبنان.

مطالب بتنحي خامنئي

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يهتف فيها المحتجون في مدينة قم القريبة من العاصمة الإيرانية ضد حزب الله اللبناني الذي يرى كثير من الإيرانيين أنه يسترزق على حساب الفقراء الإيرانيين، حيث تُخصص له ميزانية سنوية يشرف عليها بيت المرشد بعيداً عن أي رقابة حكومية.

 

كما هتف المحتجون بشعارات ضد الحكومة والنظام، مطالبين المرشد بالتنحي عن السلطة، وهو الشعار الذي بات يتكرر في جميع الاحتجاجات الأخيرة.

مظاهرات في قم

وقال نشطاء: إن الاحتجاجات انطلقت من “ميدان توحيد” وسط مدينة قم، وهتف المحتجون بشعارات مثل “جعلوا الدين سُلماً وأذلوا الشعب” و” الموت للديكتاتور “.

كما أفاد النشطاء بخروج مظاهرات في مدينة كرج وشيراز وبعض مناطق العاصمة طهران منها جسر کالج قرب ساحة فردوسي الشهيرة ضد الأوضاع المعيشية والفساد السياسي والاقتصادي في البلاد، مرددين شعار الموت للديكتاتور.

 

أما في مدينة كرج المستمرة منذ اليوم الأول في احتجاجاتها، فقد هفت المحتجون: لا تخافوا لا تخافوا كلنا معاً والموت للديكتاتور.

وقال شهود عيان: إن المناطق التي تشهد احتجاجات يتعمد الأمن الإيراني فيها قطع الإنترنت خشية إيصال الصور ومقاطع الفيديو للإعلام، حيث بات النظام محرجاً أمام هذه التجمعات الاحتجاجية.

 

 

 

 


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