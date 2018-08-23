بحوزتهم ١٧٢ ألف دولار و200 ألف ريال مزورة.. الإطاحة بسبعة وافدين امتهنوا تزييف العملة بالرياض

المواطن - الرياض

أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي مكون من 7 وافدين امتهنوا تزييف العملة وتزوير الوثائق والمستندات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وفِي إطار المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير التي باشرتها الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض وذلك في ضوء نتائج الضبط الجنائي، والتحريات، وإجراءات البحث والاستدلال، فقد تم بتوفيق الله، الإطاحة بتشكيل إجرامي من سبعة وافدين يمتهنون تزييف الوثائق والعملات النقدية، (٣) ثلاثة مصريين و(٢) تشاديين وسوري وسوداني، في العقدين الثاني والخامس من العمر، وبينهم اثنان مطلوبان بقضايا جنائية.

ولفت إلى أنه تم القبض عليهم بعد توفر الدلائل على قيامهم بترويج وثائق وكميات كبيرة من العملات النقدية المزيفة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قبل الجهة المختصة أقرَوا بتحويل سكن أحدهم إلى معمل متكامل لتزييف العملات، وبتفتيشه عثر على معدات وأدوات وأجهزة حاسب آلي وطابعات وأحبار ملونة تستخدم في أعمال التزوير والتزييف، وضبط (١٧٢.٠٠٠) دولار أمريكي و(٢٠٠.٠٠٠) ريال سعودي من الأوراق النقدية المزيفة، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.