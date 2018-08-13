بشرى سارة لمستفيدي حافز خلال إجازة عيد الأضحى

المواطن - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عدم إلزام المستفيدين من البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) إتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من يوم غدٍ، وتستمر لمدة 14 يوماً.

وأكد “هدف”، في بيان له اليوم الاثنين، أن المخصص المالي لشهر ذي القعدة سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل.