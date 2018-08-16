بشرى سارة من الإسكان لجميع المتقدمين للحصول على منتجاتها

المواطن - الرياض

بشرت وزارة الإسكان جميع المتقدمين للحصول على منتجاتها بدراسة طلبهم.

وتفاعلت الإسكان عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لها على موقع “تويتر” مع استفسار متقاعد، قال فيه: “بالنسبة للمتقاعدين ما لهم أي حلول”؟

وردت الإسكان: “جميع المتقدمين على الوزارة سيتم دراسة طلبهم من قبل الوزارة وتحديد مسار مناسب لهم، علمًا بأننا نقوم بترشيح دفعة جديدة كل يوم 15 من الشهر الميلادي وفور توفر المنتج المناسب لك سيتم ترشيحك”.

وأعلنت وزارة الإسكان، أمس الأربعاء، عن تفاصيل الدفعة الثامنة لبرنامج “سكني” وذلك بتخصيص 28410 خيارات تمويلية وسكنية.

كما شهد الإعلان إطلاق خيار البناء الذاتي للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الوزارة، لتكتمل بذلك جميع الخيارات السكنية أمام المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار بعد أن تم منتصف الشهر الماضي الإعلان عن خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

وكشفت الوزارة في بيان صحفي، عن تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و9784 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و10326 أرضاً سكنية مجانية، ليصل إجمالي الخيارات السكنية التي تم الإعلان عنها منذ مطلع العام الجاري إلى 182 ألف خيار سكني وتمويلي، بما يمثل 60% من مستهدف البرنامج لهذا العام والبالغ 300 ألف خيار سكني وتمويلي.