تحدٍّ وآمال.. المستشار القحطاني: نعمل على مبادرة برامج تلفزيون الواقع

المواطن - الرياض

كشف المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، أنه يتم العمل حاليًّا على مبادرة برامج تلفزيون الواقع.

وقال القحطاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن التحدي يكمن في كيفية تقديمها بطريقة مشوقة وممتعة ومفيدة في ذات الوقت.

وأعرب القحطاني عن أمنياته في أن يكون طموح من يشاهدها من أبنائنا، هو أن تتغير أحلامهم لتكون بناء أبل أو مايكروسوفت أو فيسبوك جديدة، مشيرًا إلى أن مفاوضات بشأن المبادرة تجري مع عدد من القنوات، وسيتم الإعلان عما تم بخصوصها.

وأضاف: “مشكلتنا أن صورة العلوم العصرية الذهنية كالبرمجة ونحوها تشكلت بذهن أبنائنا بصورة خاطئة مرادفة للملل والوحدة والانعزال. تغيير هذه الصورة يستدعي أن نحولها لرياضة ذهنية ممتعة. من مبادراتنا أولمبياد سعودي في مجالات عمل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وطموحنا أن يتحول بعد ذلك للعالمية بمبادرة سعودية”.

وأردف المستشار القحطاني: “رؤية 2030 ليست كلامًا ووعودًا. هي أقوال وجهد وأفعال.. من شاء أن يبقى مكانه فإن قطار الرؤية سيسير بحفظ الله وعنايته حتى يصل لمستهدفاته النبيلة والطموحة.. طموحنا عنان السماء. قالها سيدي ولي العهد، وكلنا نكررها معه.. حفظ الله وطننا الغالي من كل شر. ومن مجد إلى أمجاد إن شاء الله تعالى”.