تغريدة وصورة من حساب المواطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تغريدة وصورة من حساب المواطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2018/08/20
الساعة 10:36 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

هنأ برنامج حساب المواطن المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشر حساب المواطن عبر “تويتر” صورة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق آخر، يواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الـ11، والتي سيتم إيداعها في أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).


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