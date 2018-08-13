تفاصيل مراكز الرعاية الصحية المناوبة أثناء إجازة عيد الأضحى بالرياض

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الصحة تفاصيل مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1439هـ بمنطقة الرياض وساعات العمل.

ويمكن الاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خلال الإجازة من هنا

وفي سياق آخر، تفقد مدير الصحة في الطائف، صالح بن سعد المونس، النقاط الصحية في طريق الحجاج إلى مكة عبر طريق السيل يرافقه عدد من القيادات الصحية بالمحافظة.

واستعرض المونس جاهزية مركز صحي السيل الكبير والمركز الصحي المؤقت في نقطة فرز البهيته، كما راجع والقيادات الصحية إمكانيات الخدمات الصحية بالمنطقة ووجه بزيادة عدد الفرق الإسعافية تحسبًا لحالات الطوارئ.