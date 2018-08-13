توضيح من وزارة الخدمة المدنية بشأن تقديم إجازة عيد الأضحى

توضيح من وزارة الخدمة المدنية بشأن تقديم إجازة عيد الأضحى

2018/08/13
الساعة 8:49 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك يشمل جميع موظفي القطاع الحكومي في كل مناطق المملكة.

وقال سلطان الظاهر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للتوضيح فإن توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك يشمل جميع موظفي القطاع الحكومي في كل مناطق المملكة وليس مقتصراً على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وجه بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك ليكون اليوم الاثنين ٢ /١٢ / ١٤٣٩هـ هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي.


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