توضيح من وزارة الخدمة المدنية بشأن تقديم إجازة عيد الأضحى

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك يشمل جميع موظفي القطاع الحكومي في كل مناطق المملكة.
وقال سلطان الظاهر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للتوضيح فإن توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك يشمل جميع موظفي القطاع الحكومي في كل مناطق المملكة وليس مقتصراً على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وجه بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك ليكون اليوم الاثنين ٢ /١٢ / ١٤٣٩هـ هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي.
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