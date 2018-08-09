جموع غفيرة تشيع الشهيد الكعبي في أبو عريش

المواطن - واس

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة وجموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم, بجامع القرعاوي في محافظة أبوعريش ، صلاة الميت على الشهيد الرقيب محمد بن يحي الكعبي, أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جيزان.

وعقب الصلاة نقل أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأسرة الشهيد, سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم, عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدّى الصلاة مع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، محافظ ابو عريش محمد بن هادي الشمراني, وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة.