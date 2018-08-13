رغم توجيه الملك.. مستشفى حكومي يلزم موظفيه بالعمل في إجازة عيد الأضحى

المواطن - الرياض

بالمخالفة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ألزم مدير أحد المستشفيات الحكومية جميع الموظفين بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال تعميم صادر من مدير المستشفى التنفيذي – تحتفظ “المواطن” بنسخة منه – إنه سيتم معاقبة المتخلفين عن الحضور يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين مهما كانت الأسباب.

وبرر مدير المستشفى هذا الأمر بوجود زيارة مجدولة سلفًا من المركز السعودي لاعتماد المنشآت يومي 3 و4 من ذي الحجة الجاري.

ووعد مدير المستشفى بأن يتم تعويض الموظفين بعد عيد الأضحى عن هذه المدة.

وعبر عدد من منسوبي المستشفى عن ضجرهم وتذمرهم من هذا الأمر، مؤكدين أن توجيهات خادم الحرمين كانت واضحة وتنطبق على جميع الجهات الحكومية بما فيها مركز اعتماد المنشآت والمستشفى.

يذكر أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ اعتبارًا من نهاية دوام اليوم وذلك طبقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتي قضت بأن يكون يوم الاثنين 2 / 12 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13 / 8 / 2018م هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي.