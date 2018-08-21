رغم حلول عيد الأضحى .. استفسارات جديدة إلى حساب المواطن بتويتر بدون رد!

رغم حلول عيد الأضحى .. استفسارات جديدة إلى حساب المواطن بتويتر بدون رد!

2018/08/21
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

رغم حلول عيد الأضحى المبارك، إلا أن استفسارات المواطنين لم تتوقف عن التوجه إلى خدمة عملاء حساب المواطن على موقع “تويتر” ولكن بدون إجابة!

وأعلن خدمة عملاء حساب المواطن على “تويتر” يوم 12 من الشهر الجاري أي قبل 9 أيام، أنه يعتذر عن تقديم الخدمات حاليًّا؛ نظرًا لإجراء بعض التحديثات الجديدة في نظام التواصل، ويمكن تقديم الخدمات عبر هاتف خدمة العملاء على الرقم: 19912.

ومرت الأيام لتزداد الاستفسارات بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم، وسبب توقف الدعم على “تويتر” وهل هو دليل على قرب انتهاء البرنامج، وعلاقة حساب المواطن ببرنامج حافز، وأيضًا الموعد النهائي للتسجيل، بالإضافة إلى بعض التساؤلات التقنية.


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