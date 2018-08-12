شاهد.. لوحات وشاشات في 21 موقعًا في جدة ومكة لتوعية الحجاج

شاهد.. لوحات وشاشات في 21 موقعًا في جدة ومكة لتوعية الحجاج

2018/08/12
الساعة 11:14 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة، حملة إعلامية توعوية عبارة عن صور للوحات وشاشات تلفزيونية متحركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك في 21 موقعًا بمحافظة جدة والعاصمة المقدسة.

ونشرت شرطة مكة العديد من الرسائل التوعوية لموسم حج هذا العام 1439هـ بعدة لغات منها العربية والإنجليزية، والأوردو في أبرز المواقع الرئيسية والميادين والطرق السريعة؛ لرفع مستوى الوعي بالأنظمة والتعليمات الواجب اتباعها لدى جميع المواطنين والمقيمين خلال موسم حج هذا العام.


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