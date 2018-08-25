شاهد .. مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي .. جوارديولا يفشل في فك الشفرة ويسقط في التعادل

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي ، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018- 2019، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ السيتي مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي بضغط هجومي كبير، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة، ولكن الأداء الدفاعي المميز لفريق وولفرهامبتون جعل الشوط الأول من المباراة ينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي، كثف نادي وولفرهامبتون هجماته، حيث تمكن لاعبه ويلي بولي من تسجيل الهدف الأول لصاحب الأرض في الدقيقة السابعة والخمسين بطريقة أكثر من رائعة.

لم يهدأ أبناء المدرب بيب جوارديولا في مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي، حيث سعى السيتزنس لتسجيل هدف التعادل، وكان له ما أراد عبر مدافعه الفرنسي إيمريك لابورت والذي سجل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة السبعين بطريقة جميلة.

لم يحدث أي جديد في مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل نادٍ.

وبعد نهاية مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي، أصبح رصيد مانشستر سيتي سبع نقاط، بينما أصبح رصيد نادي وولفرهامبتون نقطتين من تعادلين وخسارة.

لم يظهر النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بالشكل الهجومي المميز والمعروف عنه في مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي، خاصة أن دفاعات فريق وولفرهامبتون أعدت فخًّا خصيصًا للحد من خطورة أغويرو الهجومية.

وبعد نهاية مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي، سيواجه مانشستر سيتي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي فريق نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل.

أما فريق وولفرهامبتون فسيواجه فريق ويست هام يونايتد يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي بعد تعادله في مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي اليوم.

شارك الحارس البرازيلي إيدرسون في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي في مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي، كما لم يتواجد اللاعب الجزائري رياض محرز في التشكيل الأساسي للسيتزنس في لقاء وولفرهامبتون ضد مان سيتي.