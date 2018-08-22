صور مؤثرة من تشييع شهيد الواجب الرقيب عبدالله غريدي في محايل

المواطن - أحمد الشهري - قنا

شيعت جموع المصلين عقب صلاة العشاء بمركز قنا، التابع لمحافظة محايل، اليوم، شهيد الواجب الرقيب عبدالله بن سليمان محمد غريدي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين بالجامع الكبير بمركز قنا رئيس المركز سعد بن يحيى الحياني ومديرو الإدارات الحكومية وعدد من الضباط والأفراد ونقل رئيس المركز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعازي أمير منطقة عسير ونائبه لذوي الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبَّر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.