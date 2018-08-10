طقس السبت .. غيوم على معظم مناطق المملكة مع أمطار رعدية

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى السواحل منها، كذلك على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة.

في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ونجران.