فلكية جدة: ضوء البروج يزين سماء المملكة والوطن العربي

المواطن - الرياض

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن الفترة الحالية مع اقتراب الاعتدال الخريفي 2018 في النصف الشمالي للكرة الأرضية تعتبر توقيتا مثاليا خلال السنة لرؤية ضوء البروج الذي يسمى أيضا الفجر الكاذب في سماء السعودية والوطن العربي .

وأضافت فلكية جدة في بيان لها اليوم، أن ضوء البروج هرمي الشكل ومظهره لبني كالحليب يشاهد بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام أجهزة خاصة في الأفق الشرقي قبل الفجر ويفضل أن يكون ذلك في الأيام الخالية من وجود القمر بقبة السماء من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن وليس من المنزل نظراً لأن أضواء الشوارع والمباني تطمس الأضواء الطبيعية الخافتة في السماء.

ويرجع السبب في أن هذا الوقت يعتبر الأفضل لرصد ضوء البروج نظرا لأن دائرة البروج – المسار الظاهري للشمس والقمر والكواكب – تقع تقريبًا بشكل مستقيم بالنسبة للأفق الشرقي قبل الفجر في الوقت الحالي.

ويمكن رؤية ضوء البروج لحوالي ساعة قبل بداية الفجر الصادق لذلك يتم البحث عنه بحوالي 80 إلى 120 دقيقة قبل شروق الشمس.

وعلى عكس الفجر الصادق لا يوجد لون وردي لضوء البروج ، فاللون المحمر للسماء عند الفجر وعند الغروب هو بسبب الغلاف الجوي للأرض ولكن ضوء البروج أصله خارج الغلاف الجوي لكوكبنا .

فضوء البروج في حقيقته عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الجزئيات الغبارية التي تتحرك في نفس مستوى الأرض والكواكب حول الشمس.