فيصل بن تركي ردًّا على بيان إدارة السويلم: الوفاء لا يأتي إلا من أهله

المواطن - محمد سمعه

رد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السابق، على بيان مجلس إدارة النادي بقيادة سعود آل سويلم.

وكتب فيصل بن تركي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: الوفاء لا يأتي إلا من أهل الوفاء.. شكرًا لإدارة العالمي بقيادة أخي سعود آل سويلم.

وكان مجلس إدارة النصر بقيادة سعود آل سويلم أصدر بيانًا منذ قليل أكد فيه احترام العالمي لكل رؤسائه وأعضاء شرفه السابقين، رافضًا توجيه أي إساءة لهم.