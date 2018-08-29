مباراة الاهلي وكمبالا سيتي .. الغنائم تنهال على المارد الأحمر والثعلب الفرنسي يحقق الرابعة

المواطن - محمد سمعه

حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا خلال مباراة الاهلي وكمبالا سيتي بالأمس برباعية مقابل ثلاثة أهداف ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان الأهلي المصري سعى وبكل قوة تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تحقيق الفوز في مباراة الاهلي وكمبالا سيتي ، وذلك من أجل التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا وهو متصدر لمجموعته.

وشهدت مباراة الاهلي وكمبالا سيتي ، العديد من الغنائم والمميزات والتي حصل عليها نجوم الأهلي المصري، حيث سجل المارد الأحمر 4 أهداف للمرة الأولى في الموسم الحالي في مباراة واحدة تحت قيادة المدرب كارتيرون.

كما أن المارد الأحمر نجح خلال مباراة الاهلي وكمبالا سيتي في الدفع بالعديد من العناصر الشابة والتي تألقت وأثبتت حضورها مثل المهاجم صلاح محسن والذي سجل الهدف الرابع للأهلي، بالإضافة إلى مشاركة اللاعب أكرم توفيق.

ويذكر أن مباراة الاهلي وكمبالا سيتي شهدت كذلك تمكن المدرب باتريس كارتيرون من تحقيق الفوز الرابع له على التوالي في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في العام الحالي.

كما تمكن المارد الأحمر من الثأر خلال مباراة الاهلي وكمبالا سيتي ، والفوز على الفريق الأوغندي والذي هزم المارد الأحمر بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبعد الفوز في مباراة الاهلي وكمبالا سيتي ، يسعى المارد الأحمر للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في العام الحالي لتكون المرة التاسعة للمارد الأحمر.

يذكر أن مباراة الاهلي وكمبالا سيتي كانت قد أقيمت بالأمس على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، حيث انطلقت مباراة الاهلي وكمبالا سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

غاب النجم وليد سليمان عن مباراة الاهلي وكمبالا سيتي ، بسبب الإصابة حيث لم يشارك اللاعب يوم الجمعة الماضي في مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري.

وبعد فوز المارد الأحمر في مباراة الاهلي وكمبالا سيتي ، تأهل في المركز الأول عن مجموعته، بينما جاء النادي الترجي التونسي في المركز الثاني بعد تعادله مع فريق تاونشيب البوتسواني.