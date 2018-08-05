محمد رمضان يغني برفقة أغلى حيوان في العالم.. هذا سعره

المواطن - القاهرة

عاد الفنان محمد رمضان ليطل مجدداً على جمهوره بأغنية جديدة اصطحب خلالها حيواناً نادراً هو الأغنى في العالم.

وظهر الفنان محمد رمضان في الأغنية الجديدة مصطحباً معه أسداً أبيض نادراً، حيث نشر صورة عبر حسابه في “تويتر”، مع الأسد في الكليب الجديد “الملك”.

ويصل سعر الشبل الأبيض، وهو أغلى حيوان في العالم، إلى 140 ألف دولار، وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر الشبل الأبيض مع الفنان محمد رمضان ، فسبق وظهر معه في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

ويتهم بعض النقاد وأيضاً مجموعات من الشباب على مواقع التواصل الفنان محمد رمضان بالمبالغة والإسراف الشديد في أعماله، خاصة بعد ظهوره مؤخراً مع عدد من السيارات الأغلى في العالم؛ ما أثار موجة من الجدل اضطرت محمد رمضان للرد على الانتقادات بأن هذه السيارات خاصة بأحد الأعمال.

وبالعودة إلى كليب محمد رمضان الجديد “الملك”، والأسد الأبيض، يؤكد خبراء الطبيعة أن وجود الأسود البيضاء لم يكن أمراً مؤكداً حتى أواخر القرن العشرين، وقبل هذا التاريخ كان يُعتقد أن قصة وجودها أساطير ملفقة تدور في جنوب أفريقيا، حيث كان يقال إن اللون الأبيض للحيوان يمثل الطيبة في جميع المخلوقات.

وعلى الرغم من جمال الأسد الأبيض الذي ظهر مع محمد رمضان ، ولونه غير التقليدي وندرته ، ولكن اللون الأبيض مشكلة تعيق الأسد في الصيد، فقد يفضحه لونه للفريسة بعكس الأسود الطبيعية التي تتخفى مع محيطها.