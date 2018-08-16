اللواء اليحيى يعلن نجاح مرحلة القدوم بوصول 1,684,629 حاجاً عبر جميع منافذ المملكة

المواطن - واس

أعلن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى قدوم 1,684,629 حاجاً في موسم حج هذا العام 1439هـ عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية ، مبينا أن 1,584,085 حاجاً قدموا عبر المنافذ الجوية ، و 84,381 حاجاً عبر المنافذ البرية ، و16,163 حاجاً عبر المنافذ البحرية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بجدة اليوم بمناسبة انتهاء خطة مرحلة القدوم لموسم حج هذا العام .