مصادر “المواطن”: خدمة عملاء حساب المواطن بتويتر يعود للرد خلال ساعات

المواطن - زياد النفيعي- الرياض

علمت “المواطن” من مصادرها أن خدمة عملاء حساب المواطن على موقع “تويتر” سيعود إلى العمل والرد على الاستفسارات خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد برنامج خدمة عملاء حساب المواطن في وقت سابق أنه سيتوقف عن الرد على الاستفسارات بسبب تحديثات جديدة، وأنه يمكن تقديم خدماته للمستفيدين عبر هاتف خدمة العملاء على الرقم 19912.

ويتلقى برنامج خدمة عملاء حساب المواطن مئات الاستفسارات يوميًّا بشأن التسجيل أو استفسارات تقنية أخرى قد تواجه البعض.

وفي سياق آخر، يواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الـ11، والتي سيتم إيداعها في أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).