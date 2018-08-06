نهاية التسجيل في حساب المواطن الدفعة العاشرة وموعد صرف الدعم

المواطن - سعد البحيري

من المقرر أن يتم إيداع الدفعة التاسعة من الدعم المخصص للمستفيدين في برنامج حساب المواطن يوم الخميس المقبل بدلا من الجمعة.

ومن المقرر أيضا أن يتم إغلاق باب التسجيل في دورة الدفع العاشرة يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري فيما يتم بدء التسجيل في الدورة الـ11 اعتبارا من يوم السبت 11 أغسطس.

وستشمل الدفعة التاسعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو.

أما الدفعة العاشرة والتي سيتم إيداعها في العاشر من شهر سبتمبر المقبل فتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

التسجيل مستمر

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من (هنا) بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

الدعم وفواتير الكهرباء

وكان عدد من المواطنين قد طالبوا بزيادة دعم حساب المواطن لتلبية الزيادة في فواتير الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة.

ورد حساب المواطن بالقول إن الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين خلال الثماني دفعات الماضية تضمَّن مخصصا لدعم فاتورة الكهرباء، وتم احتسابه بناءً على معدل استهلاك الأسر للكهرباء في فصل الصيف، تحقيقًا لأهداف البرنامج في تخفيف الآثار المحتملة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة للدعم.

أهداف البرنامج

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.