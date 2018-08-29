والد سعد لمجرد : ابني طليق والحمد لله

المواطن - متابعة

أعلن الفنان بشير عبدو، والد المطرب المغربي سعد لمجرد، إطلاق سراح ابنه بعد القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة.

وكتب بشير عبدو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قائلًا: “سعد ابني طليق والحمد لله”.

وألقي القبض على سعد لمجرد الأحد الماضي، ووجه له القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب بعدما قدمت شابة في جنوب البلاد شكوى ضده.

ويحاكم سعد لمجرد منذ حوالي عام ونصف في تهمة محاولة اغتصاب فتاة، ولا يحق له بموجبها مغادرة فرنسا، بعدما أطلق سراحه بشكل مشروط.