وزارة الإسكان ترد على استفسار بشأن مقدم الفيلا

المواطن - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن مبلغ المقدم الخاص بالفيلا.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين، التابع لوزارة الإسكان، على “تويتر” ردًّا على الاستفسار: “الدفعة الأولى تكون فقط 10% من قيمة العقار ويمكن تخفيضها عن طريق الرهن الميسر حتى 5%، وللمزيد من التفاصيل بما يخص الدفعات والأقساط بإمكانك الاتفاق مع الممول بشأنها”.

ولفتت الإسكان إلى أن “منتجات الوزارة المقدمة هي كالتالي: فيلا وتاون هاوس وشقة وأرض منحة، كما أن الوزارة قدمت مبادرة جديدة تمكن المستفيد من امتلاك البيت الأول من خلال شراء وحدة جاهزة من السوق”.

وأكدت الإسكان أنه يمكن التسجيل في حال مطابقة الشروط من الرابط التالي: هنا