ينتظر دعم الإسكان منذ 7 سنوات.. والوزارة: فرحتك بمنزلك قريبًا

المواطن - عبدالرحمن دياب

شكا مواطن يدعى فايز العتيبي من أنه تقدم لمنحة منذ أكثر من ربع قرن بتاريخ 1410هـ، كما أنه قدم للحصول على دعم وزارة الإسكان منذ 7 سنوات، متسائلًا: “إلى متى الانتظار؟!”.

ورد حساب العناية بعملاء التابع لوزارة الإسكان بموقع تويتر على الاستفسار بقوله: “تأكد بأننا نعمل جاهدين لتمكين جميع الأسر على امتلاكهم لمنزلهم الأول، وبإذن الله ستكون فرحتك بمنزلك أنت وأسرتك قريبًا”.

وتابعت الإسكان أن في كل يوم 15 من الشهر الميلادي يتم الإعلان عن مستفيدين جدد.

وأعلنت وزارة الإسكان قبل يومين ممثلة عن برنامج “سكني” عن إطلاق 4 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي 6499 وحدة سكنية “تحت الإنشاء”، متعددة النماذج، وتضم عددًا من الخيارات السكنية كالفلل والتاون هاوس، والشقق، بمساحات وتصاميم متنوعة، وتتوزع على الرياض والخبر والطائف ورابغ.

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق مشروع “مرسية” على أرض الوزارة شمال مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، حيث يعد المشروع مجمعًا سكنيًّا متكامل الخدمات والمرافق ويوفر 5590 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق، بمساحات وتصاميم متنوعة، وبمساحات بناء تتجاوز 320 مترا مربعًا للفلل البالغ عددها 5018 فيلا بأسعار تبدأ من 649 ألف ريال، و190 مترًا مربعًا للشقق بأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، كما يضم المشروع عددًا من المساجد والجوامع، وحدائق ومسطحات خضراء، إضافة إلى تخصيص نحو 30 موقعًا للمدارس بجميع المراحل، والمرافق الصحية، ومراكز تجارية متعددة.