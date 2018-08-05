Cameo تطبيق جديد يسمح لك بالدفع للمشاهير للحصول على فيديوهات خاصة‬

أثار تطبيق Cameo الجدل بشكل واسع، حيث يمكن المستخدمين من الدفع مقابل الحصول على لقطات فيديو من المشاهير الذين يحبونهم وهم ينطقون أسماءهم أو يوجهون إليهم رسائل خاصة.

ويضم التطبيق مجموعة من المواهب، بما في ذلك الأسماء الكبيرة مثل Bella Thorne ، و Tom Felton وغيرهما من الشخصيات التي لها شعبية على الإنترنت، ويمكنك أن تطلب من أحد المشاهير المنضمين لهذا التطبيق أن يرسل إليك مقطع فيديو قصيرًا، على سبيل المثال بمناسبة عيد ميلاد أحد الأصدقاء أو حفل زفافه.

ووفقًا لموقع “مترو” البريطاني فإن الخدمة ليست رخيصة، إذ ذكر مطورو التطبيق عبر الموقع الرسمي الخاص بهم أن السعر يتراوح حسب الشخصية الشهيرة التي تريد أن تحصل منها على فيديو خاص، ويمكن للموهبة تغيير سعرها في أي وقت ولكن ستتم محاسبة المستخدم فقط على السعر الذي حجزه من أجله.