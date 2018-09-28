أحلام تصدم جمهورها بصورة جريئة

المواطن - الرياض

تسببت صورة متداولة للفنانة أحلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ضجة واسعة بين جمهورها ومحبيها بسبب الإطلالة الجريئة التي أطلت بها.

وظهرت الفنانة أحلام بشكل جديد وغير مألوف لدى معجبيها حيث أطلت في الصورة ببشرة بيضاء تمامًا، كما أن شعرها كان مائلاً إلى اللون البلاتيني والشفاه حمراء ممتلئة.

والمعروف أن أحلام هي فنانة إماراتية من مواليد 13 فبراير 1969 وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجانات قرطاج المعروفة باسم «سوسة والحمامات» كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة الخليجية الأولى التي شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين.

في عام 1995 أطلقت أحلام ألبومها الأول بعنوان أحبك موت حيث بدأت أول خطوة فنية رسمية من خلاله، توالت الإصدارات والألبومات التي قدمتها بعده.

في 18 يونيو 2003 تزوجت أحلام من بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، ولها منه ثلاثة أبناء، فاهد ولد عام 2004، وَفاطمة ولدت عام 2008، ولولوة عام 2010.

في فبراير 2018 أطلقت دار الطيب للعطور عطراً جديداً يحمل اسم أحلام وسط حملة دعائية، تصدرت الفيديو الدعائي الخاص بالعطر والذي تمّ تصويره في فرنسا حيث تظهر بشخصيتها كفنانة في مقابلة مع إحدى القنوات الفرنسية فتجيب على سؤال المذيعة حول سرّها وتقول: سرّي عطري.

تشارك أحلام في لجنة التحكيم في العديد من برامج المواهب منذ عام 2011 مثل أرب أيدول وذا كوين وذا فويس برفقة عدد من الفنانين المشاهير أمثال راغب علامة ونانسي عجرم.

