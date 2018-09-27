أسرار المصالحة بين المملكة وألمانيا

المواطن - الرياض

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار، عن تفاصيل جديدة، بشأن ملف عودة العلاقات الدبلوماسية بين برلين والرياض بعد توتر في العلاقات بين البلدين دام لأكثر من 10 أشهر.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، أمس الأربعاء: إنّ وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، كان معنيًّا ليس فقط بتهيئة الأجواء المشحونة حتى يتمكن من طي صفحة الخلافات مع الرياض، ولكن أيضًا بصناعة ما يمكن تصنيفه باتفاق “سلام” مع المملكة؛ حتى لا يخسرها كشريك مهم اقتصاديًّا وعسكريًّا وسياسيًّا في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن الرياض كانت تشترط أن يبدي الجانب الألماني وعن اقتناع ندمًا شديدًا على التدخل في شؤون المملكة على هذا النحو السافر الذي صنعه وزير الخارجية السابق زيجمار جابرييل.

يأتي ذلك فيما لعبت العلاقات الاقتصادية التي تدهورت بين البلدين في أعقاب سحب الرياض سفيرها لدى برلين نوفمبر الماضي، دورًا حاسمًا في تحرك ألمانيا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في علاقتها بالمملكة.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن الأزمة الدبلوماسية لطالما مثلت عبئًا ثقيلًا على العلاقات الاقتصادية الألمانية السعودية؛ حيث لعبت الشركات الألمانية دورًا مؤثرًا في الأزمة، بعدما شكت بشكل متزايد في الآونة الأخيرة من خطورة ذلك على مصالحها وأعمالها، ومن ثم طالبت بتقديم اعتذار فوري للرياض لم تكن الحكومة الاتحادية ببرلين مستعدة له لفترة طويلة، قبل أن تفعل ذلك مؤخرًا.