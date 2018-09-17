أولى بشائر التوطين في الأفلاج.. 118 وظيفة جديدة للسعوديين والبقية تأتي

المواطن - الأفلاج

كشفت الإحصائية الأخيرة الصادرة عن مكتب العمل بمحافظة الأفلاج التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن استفادة 118 مواطنًا ومواطنة من القرار الوزاري رقم 95296 القاضي بتوطين 12 نشاطاً تجارياً على ثلاث مراحل اعتباراً من 1 / 1 / 1440 هـ.

وبينت الإحصائية أن 61 شاباً و27 فتاة التحقوا بالعمل في محلات الاتصالات ووكالات السيارات والدراجات النارية ومحلات الأواني وبيع الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية والنسائية، فيما وفرت وظيفة الاستقبال في قطاع الشقق السكنية والمراكز الطبية وظائف لـ “30” مواطناً ومواطنة منها 14 وظيفة للرجال و 16 للنساء.

وذكر مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، أن القرار يهدف إلى تهيئة المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات وتشجيعهم على الالتحاق بالقطاع الخاص والاستثماري، موضحاً أن فرق التفتيش الميداني تتابع حالياً “22” محلاً تم إغلاقها بعد قرار التوطين، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحابها حسب ما ورد في لائحة الأنظمة والعقوبات.