أول فيديو من الطائرة الإماراتية المحتجزة في أمريكا

المواطن - متابعة

تحفظت الولايات المتحدة على طائرة إماراتية قادمة من دبي إلى نيويورك بعد ظهور أعراض مرضية على عدد كبير من الركاب.

وبحسب روسيا اليوم فقد وصلت إلى مطار “جي إف كندي” بنيويورك طائرة قادمة من دبي، بعد أن اشتكى 100 من ركابها من أعراض مرضية خلال الرحلة.

وتداول مغردون على موقع تويتر مقطع فيديو للرحلة رقم 203 المتجهة من دبي إلى نيويورك حيث أظهر قيام إحدى المضيفات بشرح الموقف للركاب وتهدئتهم.

إلى ذلك أكدت طيران الإمارات في بيان لها أن أقل من 10 ركاب على رحلتها إي كيه 203، من دبي إلى نيويورك، عانوا من أعراض مرضية.

وأضافت أنه عند وصول الرحلة إلى مطار جيه إف كيه، قامت السلطات الصحية بتوقيع الكشف الطبي عليهم كإجراء وقائي، ويجري تقديم العناية الضرورية للحالات المتطلبة.

ولفت البيان إلى أنه سوف يسمح خلال وقت قصير لبقية الركاب بمغادرة الطائرة وأكدت الشركة أن سلامة ركابها وأفراد أطقمها تحتل دوماً قمة أولوياتها.

BREAKING: Emirates flight from Dubai quarantined at JFK after 100 people are coughing with high fever. @SykesStyle is a passenger on board and says some passengers were sick before they even took off @ABC7News pic.twitter.com/WP7Eim4ldh

— Caroline Patrickis (@Cpatrickis) September 5, 2018