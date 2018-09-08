الأزمة المفتعلة .. غياب الدوليين

المواطن - طارق سعد

لم يكن جديدًا على الإعلام الرياضي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو استئناف جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بقرار مُسبق فور نهاية الموسم المنصرم.

وبالرغم من غرابة القرار وتوقيته وعدم منطقيته، إلا أن الفرق المشاركة في المسابقة لم تبدِ أي اعتراض أو احتجاج بشكل رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم حتى اليوم، وهو ما قد يُفسر بالموافقة ضمنيًّا على جدول المباريات بغياب الدوليين في الكأس القارية، خاصة وأن الجدول صدر أكثر من مرة عبر لجنة المسابقات وآخرها قبل أيام لتزامن المباريات الجماهيرية.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، سيطر موضوع غياب الدوليين عن كأس آسيا على مواقع التواصل ووسائل الإعلام الرياضي بمختلف مكوناتها، حيث أثار صحفيون رياضيون وجماهير هلالية نقطة غياب الدوليين في أعقاب خسارة الهلال وديًّا على ملعبه أمام الفيصلي برباعية، معتبرين الخسارة حتى وإن كانت ودية إلا أنها جاءت بسبب غياب لاعبيها المحليين والأجانب المتواجدين حاليًّا في معسكرات منتخباتهم، وهو الوضع الذي يخشاه عشاق الأزرق في يناير القادم عندما تبدأ كأس أُمم آسيا.

أول التعليقات الرسمية كان بطلها رئيس النصر سعود آل سويلم الذي نشر عبر حسابه في تويتر: “لم أسمع عن إيقاف الدوريات العالمية بسبب ارتباط بعض لاعبيهم بالمنتخب، قد تكون في أحد الدوريات بسبب نادي معين! لكن نحن في عصر الحزم والعزم”.

لهجة حادة ورافضة من رئيس النصر تجاه الرغبة الهلالية إعلاميًّا وجماهيريًّا تجاه طلبهم استثنائيًّا إيقاف جولات الدوري، حيث حملت تغريدات لاحقة أن الطلب الهلالي غير منطقي؛ لأن كل نادٍ لديه أجانب دوليون، وليس من المعقول أن يتم إيقاف المسابقة بسبب استدعاء الأجانب لمنتخبات بلادهم.