التليفزيون الألماني يعترف: تألمنا اقتصاديًا بخلافنا مع المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

علق التليفزيون الألماني دويتشه فيله على اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية عادل الجبير بنظيره الألماني هيكو ماس على هامش قمة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن برلين حريصة بشكل واضح على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى صورتها.

وأشار دويتشه فيله إلى أن سحب المملكة سفيرها في برلين خلال نوفمبر الماضي بعد أن انتقد وزير الخارجية الألماني آنذاك سيجمار جبرائيل سياسة الرياض الخارجية في لبنان أثناء زيارته بيروت، قد أدت إلى تأثر ألمانيا اقتصاديًا، لا سيما بعد أن وضعت المملكة قيودًا على التجارة مع برلين.

وأكد التليفزيون الألماني نقلًا عن وكالة أنباء رويترز الدولية، أن القرارات التي اتخذتها المملكة في هذا النزاع تسببت في انخفاض الصادرات الألمانية إلى البلاد بنسبة 5٪ في النصف الأول من عام 2018.

ومن جانبه قال ماس: “في الأشهر الأخيرة شهدت علاقاتنا سوء فهم يتنافى مع العلاقات القوية والاستراتيجية مع المملكة، ونحن نأسف بشدة لذلك”.

وقال سيباستيان سونز، وهو باحث في الشرق الأوسط وزميل مشارك في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية لدويتشه فيله: “كان هذا الاجتماع هو نجاح سلسلة من المحادثات التي جرت بين وزراء الخارجية، وكانت بالتالي نتيجة لعملية مستمرة لحل الأزمة”.

وأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال الأشهر القليلة الماضية عدة اتصالات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتخفيف حدة التوتر في العلاقات بين برلين والرياض.

وقال سونز: “تحتاج ألمانيا إلى تعاون أوثق مع المملكة من أجل العمل على حل الصراعات الإقليمية مثل سوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى تدابير مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار”.